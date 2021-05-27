Сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией. По его словам, это угрожает национальной безопасности Украины.
Как отметил министр, власти Украины учитывают эту угрозу при принятии своих решений.
"Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений", - сказал он.
Напомним, завтра, 28 мая, белорусский президент Александр Лукашенко полетит в Сочи, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
До этого Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.
Отметим, эстонская разведка предупреждала Украину об угрозе нападения российских войск с территории Беларуси.