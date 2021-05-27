UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Сближение Беларуси с Россией угрожает безопасности Украины, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об угрозе от сближения Беларуси с Россией. По его словам, это угрожает национальной безопасности Украины.

Об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

Как отметил министр, власти Украины учитывают эту угрозу при принятии своих решений.

"Потому что, безусловно, дальнейшее сближение Беларуси с Россией - это симметричный рост угрозы использования Беларуси Россией для наращивания агрессии против нашего государства. Это тот риск, который мы должны всегда учитывать при принятии решений", - сказал он.

Напомним, завтра, 28 мая, белорусский президент Александр Лукашенко полетит в Сочи, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

До этого Лукашенко заявлял, что Беларусь и Россия могут завершить создание Союзного государства уже осенью 2021 года.

Отметим, эстонская разведка предупреждала Украину об угрозе нападения российских войск с территории Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаБеларусьДмитрий Кулеба