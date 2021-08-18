Сбежавший президент Афганистана находится в ОАЭ

Президент Афганистана Ашраф Гани из-за захвата власти движением "Талибан" сбежал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Он находится на территории страны вместе с семьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел ОАЭ .

В частности, МИД подтвердил, что Гани вместе с семьей находятся в Эмиратах. Их приняли по гуманитарным соображениям. Дополнительной информации в этом заявлении не было представлено.

Отметим, Гани покинул страну 15 августа на фоне стремительного захвата "Талибаном" крупных афганских городов и впоследствии столицы - Кабула. Также сообщалось, что он признал военную победу талибов, но считает их власть нелегитимной.

Из-за побега Гани первый вице-президент Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства, однако ожидается, что "Талибан" в ближайшее время должен представить нового лидера Афганистана. Впрочем вряд ли он будет признан в мире, поскольку талибы на международном уровне считаются террористами.