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Афганський президент-втікач перебуває в ОАЕ

Автор: РБК-Україна

Президент Афганістану Ашраф Гані через захоплення влади рухом "Талібан" втік до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Він знаходиться на території країни разом з сім'єю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ ОАЕ.

Зокрема, МЗС підтвердив, що Гані разом з родиною знаходяться в Еміратах. Їх прийняли з гуманітарних міркувань. Додаткової інформації в цій заяви не було подано.

Відзначимо, Гані залишив країну 15 серпня на тлі стрімкого захоплення "Талібаном" великих афганських міст і згодом столиці - Кабула. Також повідомлялося, що він визнав військову перемогу талібів, але вважає їх владу нелегітимною.

Через втечу Гані перший віце-президент Амрулла Салех оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави, проте очікується, що "Талібан" найближчим часом має представити нового лідера Афганістану. Втім навряд чи він буде визнаний в світі, оскільки таліби на міжнародному рівні вважаються терористами.

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Об'єднані Арабські ЕміратиАфганистанПрезидент