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Вице-президент Афганистана объявил себя главой страны. И призвал сопротивляться талибам

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Афганистан, Вторник 17 августа 2021 17:27
Вице-президент Афганистана объявил себя главой страны. И призвал сопротивляться талибам Фото: Амрулла Салех, вице-президент Афганистана (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства. По его словам, он стал руководителем Афганистана после бегства президента Ашрафа Гани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Салеха в Twitter.

"Согласно Конституции Афганистана, при отсутствии побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента", - заявил Салех.

Вице-президент Афганистана обратился ко всем мировым лидерам, чтобы они оказали ему свою поддержку. В то же время Салех обратился к народу Афганистана, призвав сопротивляться "Талибану".

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению", - написал он в Twitter.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, боевики "Талибана" окружили Кабул, после чего афганское правительство заявило о мирной передаче власти талибам. В тот же день президент Афганистана Гани сложил полномочия и бежал из страны.

Больше о ситуации в Афганистане - в материале "Победа над Западом. Как "Талибан" захватил Афганистан и чего ждать дальше".

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