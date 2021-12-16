Сбережения на старость. Какой будет накопительная пенсия и кому заплатят больше

Годами власти не продвигались в вопросе накопительной пенсии, боясь, с одной стороны, разбалансировать солидарную пенсионную систему, с другой – усилить налоговое давление на бизнес и граждан. Редкие попытки начать реформу едва ли заходили дальше регистрации законопроекта в парламенте.

И хотя эти риски никуда не делись, Верховная рада в четверг, 16 декабря, планирует сделать шаг к введению обязательного накопительного пенсионного уровня. И принять за основу проект закона авторства депутатов "Слуги народа" (№2683), который определит правила накопительной пенсии. Если, конечно, не претерпит существенных изменений при доработке ко второму чтению.

Как это будет работать? Будущие поколения пенсионеров, как ожидается, смогут получать не только солидарную пенсию, как сейчас, но и накопительную. Ее логика – чем больше откладывал, тем больше получишь. То есть никакой "уравниловки", доход напрямую зависит от суммы взносов.

Ко второму уровню изначально планировали допустить граждан до 35 лет, чтобы они успели накопить достаточно перед выходом на пенсию. По факту же решили, что на персональные счета с января 2023 года будут зачислять взносы работающим украинцам не старше 55 лет. Единственное условие – они не должны получать пенсию по выслуге лет или пенсию по возрасту.

За счет каких денег? Нагрузка на бизнес и самих работников не возрастет. По крайней мере, пока накопительные взносы останутся в пределах ЕСВ – 22% от зарплаты. Именно из этих денег Пенсионный фонд сейчас платит обычную солидарную пенсию.

В Раде предлагают в первые годы накоплений часть средств "отщипнуть" от ЕСВ – в 2023 году хотят взять 1% от зарплатного фонда, в 2024 году – 1,5% и 2% – еще через год. И столько же добавит правительство из госбюджета, по сути, удвоив взносы.

"Белый" зарплатный фонд в Украине составляет около 1,5 трлн гривен в год. Это значит, что 15 млрд гривен потенциально может пойти в накопительный фонд. А с учетом дотаций госказны – примерно 30 млрд гривен.

Первые как минимум три года накопительные счета будущих пенсионеров поручат обслуживать государственному авторизированному фонду, который создаст Кабмин. А уже с 2026 года к пенсионным сбережениям допустят коммерческие структуры – банки и частные фонды, прошедшие верификацию для такой работы.

Куда будут тратить деньги? Через пять лет у владельца счета будет выбор – по умолчанию остаться в госфонде или перейти в другой, который, возможно, предложит лучшие условия по обслуживанию и доходности сбережений. Ведь ключевая задача накопительного фонда не только сохранить средства, но и приумножить их, обеспечив инвестиционный доход.

"Главной проблемой накопительной системы является проблема сохранения накоплений и обеспечения достаточного уровня пенсионного обеспечения", – сказано в выводах профильного комитета по вопросам соцполитики к проекту. К слову, Кабмину в следующем году еще предстоит внести в Раду проект закона о создании системы гарантирования пенсионных выплат участникам накопительного уровня.

В Раде не скрывают, что особых вариантов, кроме как направить эти накопления в госдолг, у правительства сейчас нет. Глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что альтернатива облигациям госзайма может появиться только с более активным развитием фондового рынка в стране.

"Пенсионные активы уполномоченного фонда не менее чем на 80% состоят из ценных бумаг, погашение и получение дохода по которым гарантировано Кабинетом министров Украины", – сказано в документе.

Еще 20% активов могут быть денежные средства, акции компаний, облигации и ипотечные облигации украинских эмитентов, ценные бумаги, погашение которых гарантировано правительствами стран с высоким кредитным рейтингом и т.д.

Когда можно получить взносы? Средства с личного счета станут доступными не только при достижении пенсионного возраста. На деньги можно рассчитывать, например, для лечения (в том числе и членов семьи) тяжелых и критических заболеваний, как рак, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность и т.д. Вклад вернут при выезде на ПМЖ за рубеж или в случае получения инвалидности I или II группы.

Закон также позволит выбрать и рассчитать удобный способ получения накопительной пенсии – ежемесячно, но не менее 10 лет со дня назначения или раз в месяц до конца жизни. Пенсию сможет получать муж/жена после смерти одного из супругов, но только по достижению пенсионного возраста. И в любом случае предусмотрено, что накопления не сгорают после смерти человека, эти деньги можно будет передать в наследство.

Кого коснется реформа? ЕСВ сейчас платит свыше 12 млн украинцев, из них менее 10 млн человек – это наемные работники, остальные – физлица-предприниматели на упрощенной системе налогообложения. Тогда как граждане, которые уже получают пенсию – почти 11 млн человек – окажутся вне обязательного накопительного уровня.

Зачем нужна накопительная пенсия? В Украине одна из самих низких пенсий в Европе. Выходя на пенсию, украинцы не получают даже 40% от средней зарплаты по стране, а потому не могут рассчитывать на тот же уровень жизни, что и в трудоспособном возрасте. Накопительная пенсия, если и не решит эту проблему, то как минимум несколько улучшит платежеспособность будущих поколений пенсионеров.

Низкий уровень рождаемости и рост средней продолжительности жизни лишь усугубляет проблемы солидарной системы. Работающих становится меньше по отношению к пенсионерам, а потому содержание последних обходится все дороже госбюджету, из которого дотируется выплата пенсий. И хотя это не только проблема Украины, по оценкам ученых, негативные демографические процессы у нас происходят быстрее, чем в ряде других стран.

Есть ли риски накопительной пенсии? Главное научно-экспертное управление парламента указало на ряд проблем в проекте, посоветовав повременить с принятием закона.

Во-первых, по их мнению, нынешнее состояние экономики не даст желаемой прибыли по этим сбережениям, дискредитировав саму идею пенсионных накоплений. К тому же кризис, вызванный пандемией "ковида", лишь усиливает эти риски, считают эксперты Рады.

Как пример они указывают на негосударственные пенсионные фонды (т.н. третий пенсионный уровень), называя это "неудачным экспериментом", учитывая, что за 14 лет в них появилось немного участников и сформировался небольшой объем активов.

Во-вторых, есть негативный опыт восточноевропейских стран, недавно вводивших накопительную пенсию. Причем стран, где экономика, финансовая инфраструктура и инструменты для инвестирования более развиты, чем в Украине. В Венгрии власти, по сути, национализировали накопления из частных фондов, а Чехия вообще ликвидировала накопительный уровень, введя его лишь в 2013 году. Тогда как Польша ограничила пенсионным фондам инструменты для инвестиций, тем самым "обрезав" им доходность.

Вдобавок, как указывают эксперты Рады, в Украине никуда не делся дефицит солидарной системы, возникший, в том числе из-за снижения ставки ЕСВ до 22%. Разницу правительство покрывает за счет госдотаций, по сути, перенаправляя на Пенсионный фонд доходы, полученные за счет других налогов. А потому распределение единого соцвзноса еще и на накопительные счета, по мнению Главного научуправления, выглядит "недостаточно взвешенным предложением".

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И хотя риски очевидны, не попытаться сделать реформу сейчас, возможно, значит не сделать ее никогда. Большой вопрос, будут ли власти в следующем политическом цикле готовы на этот шаг. Тем более не факт, что реформа найдет поддержку у населения. Патологическое недоверие к государственным институтам и финансовым учреждениям едва ли будет мотивировать украинцев к накоплениям.

Полупринудительный вариант пенсионных сбережений, со всеми его недостатками и рисками, может дать толчок, как для экономики, так и для переоценки личного финансового положения украинцев. Если, конечно, в сухом остатке правительство не сведет эту историю к скупке госдолга за пенсионные сбережения с ограниченным доступом к ним для частных фондов.