В Сбербанке прокомментировали влияние российских санкций на бизнес в Украине

Фото: Сбербанк (РБК-Украина)

В российском государственном банке не ждут негативного влияния на свою "дочку"

Российский государственный Сбербанк не ожидает негативного эффекта от санкций, введенных Москвой в отношении сотен украинских компаний и граждан. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Мы не ожидаем негативного эффекта от этих санкций на деятельность группы ПАО "Сбербанк", - сказал финансовый директор Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

Напомним, 1 ноября 2018 года Российская Федерация ввела санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний. В частности, санкции введены против президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, правительство РФ может расширить санкционный список против Украины.

Отметим, что в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины. Санкции применяются к Публичному акционерному обществу "Сбербанк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк".

Как сообщало РБК-Украина, российский государственный Сбербанк будет искать новых покупателей на дочерний банк в Украине после того, как 14 сентября Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритетбанку" в покупке украинской "дочки" российского Сбербанка.