ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Сбербанку прокоментували вплив російських санкцій на бізнес в Україні

Новини » Фінанси    01.11.2018 - 15:52
Фото: Сбербанк (РБК-Україна)
Фото: Сбербанк (РБК-Україна)

У російському державному банку не чекають негативного впливу на свою "дочку"

Російський державний Сбербанк не очікує негативного ефекту від санкцій, введених Москвою щодо сотень українських компаній і громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Ми не очікуємо негативного ефекту від цих санкцій на діяльність групи ПАТ "Сбербанк", - сказав фінансовий директор Сбербанка Олександр Морозов у ході телефонної конференції.

Нагадаємо, 1 листопада 2018 року Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Зокрема, санкції введені проти президента України Петра Порошенка. Крім того, уряд РФ може розширити санкційний список проти України.

Відзначимо, що в березні 2018 року президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України. Санкції застосовуються до ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "БМ Банк".

Як повідомляло РБК-Україна, російський державний Сбербанк буде шукати нових покупців на дочірній банк в Україні після того, як 14 вересня Національний банк України відмовив білоруському "Паритетбанку" в покупці української "дочки" російського Сбербанку.

Росія має піти геть з України, - Порошенко Порошенко прокоментував санкційний список Кремля
Новини України Сбербанк РоссииСанкціїСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся