В Сбербанку прокоментували вплив російських санкцій на бізнес в Україні

Фото: Сбербанк (РБК-Україна)

У російському державному банку не чекають негативного впливу на свою "дочку"

Російський державний Сбербанк не очікує негативного ефекту від санкцій, введених Москвою щодо сотень українських компаній і громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Ми не очікуємо негативного ефекту від цих санкцій на діяльність групи ПАТ "Сбербанк", - сказав фінансовий директор Сбербанка Олександр Морозов у ході телефонної конференції.

Нагадаємо, 1 листопада 2018 року Російська Федерація ввела санкції проти 322 українських громадян і 68 компаній. Зокрема, санкції введені проти президента України Петра Порошенка. Крім того, уряд РФ може розширити санкційний список проти України.

Відзначимо, що в березні 2018 року президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України. Санкції застосовуються до ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "БМ Банк".

Як повідомляло РБК-Україна, російський державний Сбербанк буде шукати нових покупців на дочірній банк в Україні після того, як 14 вересня Національний банк України відмовив білоруському "Паритетбанку" в покупці української "дочки" російського Сбербанку.