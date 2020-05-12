Сбербанк сменил владельца с нарушением украинского законодательства, - НБУ

Смена собственника дочернего банка "Сбербанка России" в Украине - АО "Сбербанк" - произошла с нарушением законодательства, без согласования с украинским регулятором. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Как отмечается в сообщении, 23 апреля 2020 года НБУ стало известно о продаже Центральным банком РФ 50% + 1 акций "Сбербанка России" Министерству финансов РФ. Соответственно, у АО "Сбербанк" сменился конечный собственник.

В НБУ подчеркнули, что в нарушение требований законодательства новый конечный собственник:

не сообщил НБУ за 3 месяца до обретения существенного участия в АО "Сбербанк" о намерении такого обретения;

не согласовал с НБУ обретение существенного участия в банке;

не подал в НБУ копию договора, на основании которого произошел переход права собственности на акции.

НБУ направил запрос Министерству финансов РФ и "Сбербанка России" с требованием предоставить пояснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.

"Национальный банк предоставит правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки", - говорится в сообщении НБУ.

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что два дочерних банков российских государственных банков - "Проминвестбанк" и "Сбербанк" - не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине. Как отметила Рожкова, сегодня "Сбербанк" не очень активен на рынке.

Напомним, в декабре 2018 рок НБУ принял решение наложить штраф на АО "Сбербанк" в размере 94,7 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше 3 млрд грн.