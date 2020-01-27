НБУ обжаловал отмену 100-миллионного штрафа российскому Сбербанку

Фото: Сбербанк (РБК-Украина)

Сбербанк был оштрафован за нарушение правил финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) обжаловал в кассационном порядке решения судов предыдущих инстанций об отмене решения НБУ о штрафе АО "Сбербанк" на сумму 95 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, решение об отмене штрафа суд первой инстанции принял в сентябре 2019 года, а в декабре суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу НБУ.

Напомним, в декабре 2018 рок НБУ принял решение наложить штраф на АО "Сбербанк" в размере 94 737 499,80 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) крупномасштабных финансовых операций выдачи со счетов клиентов - юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки связанных с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства

Ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что два дочерних банков российских государственных банков - "Проминвестбанк" и "Сбербанк" - не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине. Как отметила Рожкова, сегодня "Сбербанк" не очень активен на рынке.