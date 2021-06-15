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Ощадбанк готовят к приватизации. Часть акций может получить ЕБРР

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Вторник 15 июня 2021 13:38
Ощадбанк готовят к приватизации. Часть акций может получить ЕБРР Фото: Ощадбанк готовят к приватизации с участием ЕБРР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственный Ощадбанк, Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовятся к подписанию мандатного листа. Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается в сообщении, об этом шла речь во время встречи руководства Министерства финансов Украины и руководства ЕБРР.

Основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация Ощадбанка, обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что сегодня была подана в Кабмин обновленная Стратегия развития Ощадбанка на 2021-2024 годы.

"Первоочередным приоритетом стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности", - сказал Марченко.

Также в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной раде законопроекта, направленного на вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения сотрудничества с ЕБРР, отметили в пресс-службе.

Напомним, в апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.

Как сообщало РБК-Украина, Совет по финансовой стабильности рекомендовал провести конвертацию текущих обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перед правительством и будущих процентных платежей в условные обязательства. Это даст возможность повысить сумму гарантированных государством вкладов с 200 тысяч до 600 тысяч гривен.

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