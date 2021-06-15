ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ощадбанк готують до приватизації. Частину акцій може отримати ЄБРР

Новость на русском →
Вівторок 15 червня 2021 13:38
Ощадбанк готують до приватизації. Частину акцій може отримати ЄБРР Фото: Ощадбанк готують до приватизації за участі ЄБРР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний Ощадбанк, Міністерство фінансів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готуються до підписання мандатного листа. Документ стосується надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції Ощадбанку.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, про це йшла мова під час зустрічі керівництва Міністерства фінансів України та керівництва ЄБРР.

Основними темами для обговорення були реформування державних банків України, реформа корпоративного управління, приватизація Ощадбанку, оновлення підходу до відбору незалежних членів наглядових рад державних банків.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що сьогодні була подана до Кабміну оновлена Стратегія розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки.

"Першочерговим пріоритетом Стратегії є подолання кризи. Банк фокусуватиметься на збереженні свого бізнесу та підтримці фінансової спроможності", - сказав Марченко.

Також в найближчі дні очікується прийняття зареєстрованого у Верховній раді законопроекту, спрямованого на входження Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечить виконання однієї з важливих умов продовження співпраці з ЄБРР, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, у квітні Кабінет міністрів схвалив законопроект щодо входження державного Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). У разі банкрутства банку держава більше не гарантуватиме вклади.

Як повідомляло РБК-Україна, Рада з фінансової стабільності рекомендувала провести конвертацію поточних зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перед урядом та майбутніх процентних платежів в умовні зобов’язання. Це дасть можливість підвищити суму гарантованих державою вкладів з 200 тисяч до 600 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Міністерство фінансів України Ощадбанк ЄБРР
NEWS
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу
DAILY
Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Незручний сусід. Чим Україні загрожує розрив торговельних зв'язків з Білоруссю