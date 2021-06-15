Ощадбанк готують до приватизації. Частину акцій може отримати ЄБРР

Державний Ощадбанк, Міністерство фінансів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готуються до підписання мандатного листа. Документ стосується надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції Ощадбанку .

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну .

Як зазначається в повідомленні, про це йшла мова під час зустрічі керівництва Міністерства фінансів України та керівництва ЄБРР.

Основними темами для обговорення були реформування державних банків України, реформа корпоративного управління, приватизація Ощадбанку, оновлення підходу до відбору незалежних членів наглядових рад державних банків.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що сьогодні була подана до Кабміну оновлена Стратегія розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки.

"Першочерговим пріоритетом Стратегії є подолання кризи. Банк фокусуватиметься на збереженні свого бізнесу та підтримці фінансової спроможності", - сказав Марченко.

Також в найближчі дні очікується прийняття зареєстрованого у Верховній раді законопроекту, спрямованого на входження Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечить виконання однієї з важливих умов продовження співпраці з ЄБРР, зазначили в прес-службі.