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Надо ли сажать в тюрьму за ложь в декларациях. Transparency International озвучило позицию

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Четверг 03 июня 2021 09:28
Надо ли сажать в тюрьму за ложь в декларациях. Transparency International озвучило позицию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает предусмотреть тюремное заключение за неподачу деклараций и вранье в них. Глава Transparency International Ukraine Андрей Боровик считает такую "жесткость" вполне оправданой.

Об этом Боровик сказал в комментарии РБК-Украина для материала "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".

Так, он выступил за "максимально сильное" наказание коррупционерам и назвал президентский законопроект "вполне оправданным" в Украине.

"Наша страна находится во второй сотне в Индексе восприятия коррупции, поэтому максимально сильное наказание, естественно в разумных пределах, должно быть. То есть возможность посадить человека в тюрьму должна быть. Это действует не только как карательная мера, но и превентивная", – сказал Боровик.

Отметим, что согласно документу, нарушителям грозит до двух лет "за решеткой", если данные в декларации отличаются от реальных на сумму более 4,5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" решение поддержать законопроект о возвращении тюремного заключения за ложь в декларациях.

Напомним, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект №4651. Его должны рассмотреть уже сегодня, 3 июня.

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