Надо ли сажать в тюрьму за ложь в декларациях. Transparency International озвучило позицию

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает предусмотреть тюремное заключение за неподачу деклараций и вранье в них. Глава Transparency International Ukraine Андрей Боровик считает такую "жесткость" вполне оправданой.

Об этом Боровик сказал в комментарии РБК-Украина для материала "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях" .

Так, он выступил за "максимально сильное" наказание коррупционерам и назвал президентский законопроект "вполне оправданным" в Украине.

"Наша страна находится во второй сотне в Индексе восприятия коррупции, поэтому максимально сильное наказание, естественно в разумных пределах, должно быть. То есть возможность посадить человека в тюрьму должна быть. Это действует не только как карательная мера, но и превентивная", – сказал Боровик.

Отметим, что согласно документу, нарушителям грозит до двух лет "за решеткой", если данные в декларации отличаются от реальных на сумму более 4,5 млн гривен.