Надо ли сажать в тюрьму за ложь в декларациях. Transparency International озвучило позицию
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает предусмотреть тюремное заключение за неподачу деклараций и вранье в них. Глава Transparency International Ukraine Андрей Боровик считает такую "жесткость" вполне оправданой.
Об этом Боровик сказал в комментарии РБК-Украина для материала "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".
Так, он выступил за "максимально сильное" наказание коррупционерам и назвал президентский законопроект "вполне оправданным" в Украине.
"Наша страна находится во второй сотне в Индексе восприятия коррупции, поэтому максимально сильное наказание, естественно в разумных пределах, должно быть. То есть возможность посадить человека в тюрьму должна быть. Это действует не только как карательная мера, но и превентивная", – сказал Боровик.
Отметим, что согласно документу, нарушителям грозит до двух лет "за решеткой", если данные в декларации отличаются от реальных на сумму более 4,5 млн гривен.
Ранее сообщалось, что фракция "Слуга народа" решение поддержать законопроект о возвращении тюремного заключения за ложь в декларациях.
Напомним, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект №4651. Его должны рассмотреть уже сегодня, 3 июня.