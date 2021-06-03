Чи треба саджати до в'язниці за брехню в деклараціях. Transparency International озвучило позицію
Президент України Володимир Зеленський пропонує передбачити тюремне ув'язнення за неподання декларацій і брехню в них. Глава Transparency International Ukraine Андрій Боровик вважає таку "жорсткість" цілком виправданою.
Про це Боровик сказав у коментарі РБК-Україна для матеріалу "Гра надовго. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях".
Так, він виступив за" максимально сильне "покарання корупціонерам і назвав президентський законопроект "цілком виправданим" в Україні.
"Наша країна знаходиться в другій сотні в Індексі сприйняття корупції, тому максимально сильне покарання, природно в розумних межах, має бути. Тобто можливість посадити людину у в'язницю повинна бути. Це діє не тільки як каральний захід, а й превентивний", - сказав Боровик.
Зазначимо, що згідно з документом, порушникам загрожує до двох років "за гратами", якщо дані в декларації відрізняються від реальних на суму понад 4,5 млн гривень.
Раніше повідомлялося, що фракція" Слуга народу " рішення підтримати законопроект про повернення тюремного ув'язнення за брехню в деклараціях.
Нагадавши, парламентський Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам схвалити законопроект № 4651. Його мають розглянути вже сьогодні, 3 червня.