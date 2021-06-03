В Раде обьяснили возвращение тюремного заключения за ложь в декларациях
Рада планирует усилить ответственность за ложь в декларациях. Фракция "Слуга народа" решение поддержать законопроект о возвращении тюремного заключения за ложь в декларациях.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина представитель Рады в КСУ, депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря, говорится в материале "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".
По ее словам, СН приняла решение поддержать законопроект.
"Общественно-политические настроения четко демонстрируют, что есть запрос на серьезные наказания за коррупционные правонарушения", - объяснила нардеп
Совгиря не видят перспектив его повторного обжалования в Конституционном суде.
"Обжаловать в КСУ можно все. Но возьмет ли Конституционный суд на себя ответственность во второй раз сделать то, что он уже сделал 27 октября прошлого года? Я надеюсь, что Конституционному суду все-таки хватит сил проявить мудрость и сдержанность", - сказала она.
Напомним, парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам одобрить законопроект №4651. Документ предусматривает возвращение тюремного заключения за ложь в декларации.
В середине апреля парламент принял за основу законопроект о восстановлении лишения свободы за ложь в декларациях.