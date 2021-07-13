На сайты ОП и СБУ осуществили DDoS-атаку, но угрозу нейтрализовали
Официальные веб-сайты офиса президента и Службы безопасности Украины подверглись кибератаке. Хакеры осуществили DDoS-атаку на эти веб-ресурсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Кибератаки на сайты ОП и СБУ были нейтрализованы силами киберзащиты Госспецсвязи.
"Применение сервисов киберзащиты системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - рассказал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.
За шесть месяцев 2021 года в Украине заблокировали более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы. В то же время было заблокировано более 250 DDoS-атак на сайты.
Напомним, на прошлой неделе из-за хакерской атаки перестали работать сайты ОП, СБУ и еще ряда государственных органов.
Добавим, в прошлую пятницу российские хакеры совершили атаку на сайт ВМС Украины.
А сегодня по неизвестным причинам не работал сайт Минздрава.