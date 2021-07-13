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На сайты ОП и СБУ осуществили DDoS-атаку, но угрозу нейтрализовали

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Украина, Вторник 13 июля 2021 17:35
На сайты ОП и СБУ осуществили DDoS-атаку, но угрозу нейтрализовали Фото: сайты ОП и СБУ подверглись DDoS-атаке (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Официальные веб-сайты офиса президента и Службы безопасности Украины подверглись кибератаке. Хакеры осуществили DDoS-атаку на эти веб-ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Кибератаки на сайты ОП и СБУ были нейтрализованы силами киберзащиты Госспецсвязи.

"Применение сервисов киберзащиты системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - рассказал заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора.

За шесть месяцев 2021 года в Украине заблокировали более 1,1 млн атак различных видов на государственные информационные ресурсы. В то же время было заблокировано более 250 DDoS-атак на сайты.

Напомним, на прошлой неделе из-за хакерской атаки перестали работать сайты ОП, СБУ и еще ряда государственных органов.

Добавим, в прошлую пятницу российские хакеры совершили атаку на сайт ВМС Украины.

А сегодня по неизвестным причинам не работал сайт Минздрава.

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сайт Офис президента Служба безопасности Украины кибератака
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