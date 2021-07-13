Сайт Минздрава перестал работать
Сайт Министерства здравоохранения перестал работать во вторник, 13 июля. Причины неисправности пока неизвестны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.
При попытке загрузить сайт министерства веб-страница выдает ошибку. В частности, в описании ошибки говорится, что сложности возникли в работе хоста.
Пока министерство никак не комментировали неисправность в работе своего сайта.
Отметим, это уже не первый случай, когда сайты госорганов перестают работать, за последнее время. До этого из-за кибератаки на интернет-провайдеров не работали сайты Офиса президента, СБУ, Госспецсвязи и еще ряда государственных органов.
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По состоянию на 15:40 сайт украинского министерства возобновил свою работу.
Напомним, в минувшую пятницу российские хакеры осуществили атаку на сайт ВМС Украины.
Как писало РБК-Украина, в прошлом месяце в Украине заблокировали 76 хакерских атак на информационные ресурсы органов власти.