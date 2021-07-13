ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сайт Минздрава перестал работать

Новина українською →
Киев, Вторник 13 июля 2021 15:34
Сайт Минздрава перестал работать Фото: сайт Минздрава не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сайт Министерства здравоохранения перестал работать во вторник, 13 июля. Причины неисправности пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минздрава.

При попытке загрузить сайт министерства веб-страница выдает ошибку. В частности, в описании ошибки говорится, что сложности возникли в работе хоста.

Пока министерство никак не комментировали неисправность в работе своего сайта.

Отметим, это уже не первый случай, когда сайты госорганов перестают работать, за последнее время. До этого из-за кибератаки на интернет-провайдеров не работали сайты Офиса президента, СБУ, Госспецсвязи и еще ряда государственных органов.

Сайт Минздрава перестал работать

Обновлено.

По состоянию на 15:40 сайт украинского министерства возобновил свою работу.

Напомним, в минувшую пятницу российские хакеры осуществили атаку на сайт ВМС Украины.

Как писало РБК-Украина, в прошлом месяце в Украине заблокировали 76 хакерских атак на информационные ресурсы органов власти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины сайт
NEWS
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
Проблема не в формате: посол Франции озвучил позицию по расширению "нормандской четверки"
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента