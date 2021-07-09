Российская кибератака: названа причина проблем с сайтом ВМС Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля", - заявили в министерстве.

Как рассказали в Минобороны, сегодня российские хакеры атаковали сайт ВМС и разместили на нем фейковые публикации, связанные с учениями Sea Breeze в Черном море.

"При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных сил Украины. Имело место временном прекращении работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, в свое время использовавшегося для его создания", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что сегодня также были зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Минобороны.

"Сейчас угроза устранена, работу сайта ВМС будет восстановлено в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты", - добавили в Минобороны.