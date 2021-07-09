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Российская кибератака: названа причина проблем с сайтом ВМС Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 09 июля 2021 21:21
Российская кибератака: названа причина проблем с сайтом ВМС Украины Фото: хакеры совершили атаку на сайт ВМС Украины (reepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны Украины назвало причину неисправности в работе сайта Военно-морских сил Украины. Веб-портал подвергся кибератаке со стороны российских хакеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля", - заявили в министерстве.

Как рассказали в Минобороны, сегодня российские хакеры атаковали сайт ВМС и разместили на нем фейковые публикации, связанные с учениями Sea Breeze в Черном море.

"При этом, ни один из документов не был получен в результате утечки информации из информационно-телекоммуникационных систем Вооруженных сил Украины. Имело место временном прекращении работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, в свое время использовавшегося для его создания", - сказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что сегодня также были зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Минобороны.

"Сейчас угроза устранена, работу сайта ВМС будет восстановлено в ближайшее время. Следует отметить, что в настоящее время уполномоченными подразделениями проводится работа по обновлению ведомственных ресурсов в сети Интернет на должном уровне защиты", - добавили в Минобороны.

Напомним, в прошлом месяце в Украине заблокировали 76 хакерских атак на информационные ресурсы органов власти.

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Российская Федерация хакеры сайт кибератака вмс Украины
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