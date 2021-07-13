На сайти ОП та СБУ здійснили DDoS-атаку, але загрозу нейтралізували
Офіційні веб-сайти Офісу президента та Служби безпеки України піддалися кібератаці. Хакери здійснили DDoS-атаку на ці веб-ресурси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Кібератаки на сайти ОП та СБУ були нейтралізовані силами кіберзахисту Держспецзв'язку.
"Застосування сервісів кіберзахисту системи захищеного доступу державних органів влади до мережі інтернет забезпечило повну доступність інформаційних ресурсів та їх безперервну роботу", - розповів заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
За шість місяців 2021 року в Україні заблокували понад 1,1 млн атак різних видів на державні інформаційні ресурси. Водночас було заблоковано понад 250 DDoS-атак на сайти.
Нагадаємо, минулого тижня через хакерську атаку перестали працювати сайти ОП, СБУ та ще низки державних органів.
Додамо, минулої п'ятниці російські хакери здійснили атаку на сайт ВМС України.
А сьогодні з невідомих причин не працював сайт МОЗ.