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Сайты госструктур подверглись более 70 кибератакам за месяц

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала 76 хакерских атак на информационные ресурсы украинских органов власти. Все эти попытки взлома были зафиксированы в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Специалисты обеспечения кибербезопасности СБУ в июне 2021 прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти",- говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, кибератаки были обнаружены в результате анализа более 65 тысяч критических событий информационной безопасности, которые произошли за прошедший месяц.

Как сообщают в пресс-центре, в основном основными типами обнаруженных хакерских атак были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server)
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack)
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack)
  • вредоносное программное обеспечение (Malware)
  • и другие.

Напомним, недавно произошел сбой в работе сайта Офиса президента Украины.

Позже стало известно, что причиной сбоя стали хакерские атаки.

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хакерысайтправительствокибератака