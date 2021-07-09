Сайти держструктур зазнали понад 70 кібератак за місяць

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала 76 хакерських атак на інформаційні ресурси українських органів влади. Всі ці спроби злому були зафіксовані протягом червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
"Фахівці забезпечення кібербезпеки СБУ у червні 2021 року припинили та нейтралізували 76 кібератак на інформаційні системи органів державної влади", - йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, кібератаки були виявлені внаслідок аналізу понад 65 тисяч критичних подій інформаційної безпеки, які трапилися за минулий місяць.
Як повідомляють у прес-центрі, здебільшого основними типами виявлених хакерських атак були:
Нагадаємо, нещодавно стався збій в роботі сайту Офісу президента України.
Пізніше стало відомо, що причиною збою стали хакерські атаки.