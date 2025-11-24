UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Сайти сервісних центрів МВС сьогодні можуть працювати зі збоями: що потрібно знати

Фото: Сайти сервісних центрів МВС можуть працювати зі збоями 24 листопада (hsc.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 24 листопада, на офіційних вебсайтах сервісних центрів МВС проводитимуть планові технічні роботи.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

У відомстві зазначають, що цього дня робота сайтів може бути нестабільною або тимчасово недоступною. Громадян просять врахувати це під час планування візитів та попереднього запису.


Повідомлення із сайту ГСЦ МВС (скриншот: hsc.gov.ua)

Графік роботи сервісних центрів МВС

У відомстві нагадують, що Головний сервісний центр та регіональні сервісні центри МВС працюють за таким розпорядком:

  • початок робочого дня - о 9:00;
  • обідня перерва - з 13:00 до 13:45;
  • закінчення робочого дня:
    - з понеділка по четвер - о 18:00,
    - у п’ятницю - о 16:45;
  • вихідні - субота та неділя.

Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС може змінюватися на період воєнного стану (актуальна інформація - у розділі "Контакти"). Вихідні дні - неділя та понеділок.

Також повідомляють, що у разі потреби окремі підрозділи можуть працювати у вихідні та святкові дні за спеціальним режимом.

Що радять відвідувачам

У МВС зазначають, що найбільше відвідувачів у сервісних центрах традиційно фіксують у вівторок та суботу. Також наголошують, що запис у терміналі можливий не пізніше ніж за годину до завершення робочого дня відповідного підрозділу.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС оновило правила роботи системи Е-запис, щоб спростити потрапляння громадян до сервісних центрів. Зокрема, змінили послідовність реєстрації, відкриття дат та ввели ліміти на кількість записів для фізичних і юридичних осіб. Також пояснили, як працює запис "день у день", як скасовуються візити, у яких випадках можуть заблокувати доступ до Е-запису та як система функціонує під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, сервісні центри МВС посилили безпеку під час складання іспитів з ПДР. Відтепер установлюють пластикові панелі перед моніторами, вводять індивідуальні шафки для зберігання речей та металодетектори, щоб унеможливити використання техніки для шахрайства.

Міністерство внутрішніх справ України