Общество Образование Деньги Изменения

Сайты сервисных центров МВД сегодня могут работать со сбоями: что нужно знать

Фото: Сайты сервисных центров МВД могут работать со сбоями 24 ноября (hsc.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 24 ноября, на официальных сайтах сервисных центров МВД будут проводить плановые технические работы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

В ведомстве отмечают, что в этот день работа сайтов может быть нестабильной или временно недоступной. Граждан просят учесть это при планировании визитов и предварительной записи.


Сообщение с сайта ГСЦ МВД (скриншот: hsc.gov.ua)

График работы сервисных центров МВД

В ведомстве напоминают, что Главный сервисный центр и региональные сервисные центры МВД работают по такому распорядку:

  • начало рабочего дня - в 9:00;
  • обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45;
  • окончание рабочего дня:
    - с понедельника по четверг - в 18:00,
    - в пятницу - в 16:45;
  • выходные - суббота и воскресенье.

График работы территориальных сервисных центров МВД может меняться на период военного положения (актуальная информация - в разделе "Контакты"). Выходные дни - воскресенье и понедельник.

Также сообщают, что в случае необходимости отдельные подразделения могут работать в выходные и праздничные дни по специальному режиму.

Что советуют посетителям

В МВД отмечают, что больше всего посетителей в сервисных центрах традиционно фиксируют во вторник и субботу. Также отмечают, что запись в терминале возможна не позднее чем за час до завершения рабочего дня соответствующего подразделения.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД обновило правила работы системы Е-запись, чтобы упростить попадание граждан в сервисные центры. В частности, изменили последовательность регистрации, открытие дат и ввели лимиты на количество записей для физических и юридических лиц. Также объяснили, как работает запись "день в день", как отменяются визиты, в каких случаях могут заблокировать доступ к Е-записи и как система функционирует во время воздушной тревоги.

Напомним, сервисные центры МВД усилили безопасность при сдаче экзаменов по ПДД. Отныне устанавливают пластиковые панели перед мониторами, вводят индивидуальные шкафчики для хранения вещей и металлодетекторы, чтобы исключить использование техники для мошенничества.

Министерство внутренних дел Украины