Сайты сервисных центров МВД сегодня могут работать со сбоями: что нужно знать

В ведомстве отмечают, что в этот день работа сайтов может быть нестабильной или временно недоступной. Граждан просят учесть это при планировании визитов и предварительной записи.



Сообщение с сайта ГСЦ МВД (скриншот: hsc.gov.ua)

График работы сервисных центров МВД

В ведомстве напоминают, что Главный сервисный центр и региональные сервисные центры МВД работают по такому распорядку:

начало рабочего дня - в 9:00;

обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45;

окончание рабочего дня:

- с понедельника по четверг - в 18:00,

- в пятницу - в 16:45;

- с понедельника по четверг - в 18:00, - в пятницу - в 16:45; выходные - суббота и воскресенье.

График работы территориальных сервисных центров МВД может меняться на период военного положения (актуальная информация - в разделе "Контакты"). Выходные дни - воскресенье и понедельник.

Также сообщают, что в случае необходимости отдельные подразделения могут работать в выходные и праздничные дни по специальному режиму.

Что советуют посетителям

В МВД отмечают, что больше всего посетителей в сервисных центрах традиционно фиксируют во вторник и субботу. Также отмечают, что запись в терминале возможна не позднее чем за час до завершения рабочего дня соответствующего подразделения.