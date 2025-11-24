Сайти сервісних центрів МВС сьогодні можуть працювати зі збоями: що потрібно знати
Сьогодні, 24 листопада, на офіційних вебсайтах сервісних центрів МВС проводитимуть планові технічні роботи.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.
У відомстві зазначають, що цього дня робота сайтів може бути нестабільною або тимчасово недоступною. Громадян просять врахувати це під час планування візитів та попереднього запису.
Повідомлення із сайту ГСЦ МВС (скриншот: hsc.gov.ua)
Графік роботи сервісних центрів МВС
У відомстві нагадують, що Головний сервісний центр та регіональні сервісні центри МВС працюють за таким розпорядком:
- початок робочого дня - о 9:00;
- обідня перерва - з 13:00 до 13:45;
- закінчення робочого дня:
- з понеділка по четвер - о 18:00,
- у п’ятницю - о 16:45;
- вихідні - субота та неділя.
Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС може змінюватися на період воєнного стану (актуальна інформація - у розділі "Контакти"). Вихідні дні - неділя та понеділок.
Також повідомляють, що у разі потреби окремі підрозділи можуть працювати у вихідні та святкові дні за спеціальним режимом.
Що радять відвідувачам
У МВС зазначають, що найбільше відвідувачів у сервісних центрах традиційно фіксують у вівторок та суботу. Також наголошують, що запис у терміналі можливий не пізніше ніж за годину до завершення робочого дня відповідного підрозділу.
Раніше РБК-Україна писало, що МВС оновило правила роботи системи Е-запис, щоб спростити потрапляння громадян до сервісних центрів. Зокрема, змінили послідовність реєстрації, відкриття дат та ввели ліміти на кількість записів для фізичних і юридичних осіб. Також пояснили, як працює запис "день у день", як скасовуються візити, у яких випадках можуть заблокувати доступ до Е-запису та як система функціонує під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, сервісні центри МВС посилили безпеку під час складання іспитів з ПДР. Відтепер установлюють пластикові панелі перед моніторами, вводять індивідуальні шафки для зберігання речей та металодетектори, щоб унеможливити використання техніки для шахрайства.