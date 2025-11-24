ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сайти сервісних центрів МВС сьогодні можуть працювати зі збоями: що потрібно знати

Понеділок 24 листопада 2025 06:40
UA EN RU
Сайти сервісних центрів МВС сьогодні можуть працювати зі збоями: що потрібно знати Фото: Сайти сервісних центрів МВС можуть працювати зі збоями 24 листопада (hsc.gov.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 24 листопада, на офіційних вебсайтах сервісних центрів МВС проводитимуть планові технічні роботи.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

У відомстві зазначають, що цього дня робота сайтів може бути нестабільною або тимчасово недоступною. Громадян просять врахувати це під час планування візитів та попереднього запису.

Сайти сервісних центрів МВС сьогодні можуть працювати зі збоями: що потрібно знати
Повідомлення із сайту ГСЦ МВС (скриншот: hsc.gov.ua)

Графік роботи сервісних центрів МВС

У відомстві нагадують, що Головний сервісний центр та регіональні сервісні центри МВС працюють за таким розпорядком:

  • початок робочого дня - о 9:00;
  • обідня перерва - з 13:00 до 13:45;
  • закінчення робочого дня:
    - з понеділка по четвер - о 18:00,
    - у п’ятницю - о 16:45;
  • вихідні - субота та неділя.

Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС може змінюватися на період воєнного стану (актуальна інформація - у розділі "Контакти"). Вихідні дні - неділя та понеділок.

Також повідомляють, що у разі потреби окремі підрозділи можуть працювати у вихідні та святкові дні за спеціальним режимом.

Що радять відвідувачам

У МВС зазначають, що найбільше відвідувачів у сервісних центрах традиційно фіксують у вівторок та суботу. Також наголошують, що запис у терміналі можливий не пізніше ніж за годину до завершення робочого дня відповідного підрозділу.

Раніше РБК-Україна писало, що МВС оновило правила роботи системи Е-запис, щоб спростити потрапляння громадян до сервісних центрів. Зокрема, змінили послідовність реєстрації, відкриття дат та ввели ліміти на кількість записів для фізичних і юридичних осіб. Також пояснили, як працює запис "день у день", як скасовуються візити, у яких випадках можуть заблокувати доступ до Е-запису та як система функціонує під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, сервісні центри МВС посилили безпеку під час складання іспитів з ПДР. Відтепер установлюють пластикові панелі перед моніторами, вводять індивідуальні шафки для зберігання речей та металодетектори, щоб унеможливити використання техніки для шахрайства.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України
Новини
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті