Сайти сервісних центрів МВС сьогодні можуть працювати зі збоями: що потрібно знати

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Головний сервісний центр МВС.

У відомстві зазначають, що цього дня робота сайтів може бути нестабільною або тимчасово недоступною. Громадян просять врахувати це під час планування візитів та попереднього запису.



Повідомлення із сайту ГСЦ МВС (скриншот: hsc.gov.ua)

Графік роботи сервісних центрів МВС

У відомстві нагадують, що Головний сервісний центр та регіональні сервісні центри МВС працюють за таким розпорядком:

початок робочого дня - о 9:00;

обідня перерва - з 13:00 до 13:45;

закінчення робочого дня:

- з понеділка по четвер - о 18:00, - у п’ятницю - о 16:45; вихідні - субота та неділя.

Графік роботи територіальних сервісних центрів МВС може змінюватися на період воєнного стану (актуальна інформація - у розділі "Контакти"). Вихідні дні - неділя та понеділок.

Також повідомляють, що у разі потреби окремі підрозділи можуть працювати у вихідні та святкові дні за спеціальним режимом.

Що радять відвідувачам

У МВС зазначають, що найбільше відвідувачів у сервісних центрах традиційно фіксують у вівторок та суботу. Також наголошують, що запис у терміналі можливий не пізніше ніж за годину до завершення робочого дня відповідного підрозділу.