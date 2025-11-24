ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Сайты сервисных центров МВД сегодня могут работать со сбоями: что нужно знать

Понедельник 24 ноября 2025 06:40
UA EN RU
Сайты сервисных центров МВД сегодня могут работать со сбоями: что нужно знать Фото: Сайты сервисных центров МВД могут работать со сбоями 24 ноября (hsc.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 24 ноября, на официальных сайтах сервисных центров МВД будут проводить плановые технические работы.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

В ведомстве отмечают, что в этот день работа сайтов может быть нестабильной или временно недоступной. Граждан просят учесть это при планировании визитов и предварительной записи.

Сайты сервисных центров МВД сегодня могут работать со сбоями: что нужно знать
Сообщение с сайта ГСЦ МВД (скриншот: hsc.gov.ua)

График работы сервисных центров МВД

В ведомстве напоминают, что Главный сервисный центр и региональные сервисные центры МВД работают по такому распорядку:

  • начало рабочего дня - в 9:00;
  • обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45;
  • окончание рабочего дня:
    - с понедельника по четверг - в 18:00,
    - в пятницу - в 16:45;
  • выходные - суббота и воскресенье.

График работы территориальных сервисных центров МВД может меняться на период военного положения (актуальная информация - в разделе "Контакты"). Выходные дни - воскресенье и понедельник.

Также сообщают, что в случае необходимости отдельные подразделения могут работать в выходные и праздничные дни по специальному режиму.

Что советуют посетителям

В МВД отмечают, что больше всего посетителей в сервисных центрах традиционно фиксируют во вторник и субботу. Также отмечают, что запись в терминале возможна не позднее чем за час до завершения рабочего дня соответствующего подразделения.

Ранее РБК-Украина писало, что МВД обновило правила работы системы Е-запись, чтобы упростить попадание граждан в сервисные центры. В частности, изменили последовательность регистрации, открытие дат и ввели лимиты на количество записей для физических и юридических лиц. Также объяснили, как работает запись "день в день", как отменяются визиты, в каких случаях могут заблокировать доступ к Е-записи и как система функционирует во время воздушной тревоги.

Напомним, сервисные центры МВД усилили безопасность при сдаче экзаменов по ПДД. Отныне устанавливают пластиковые панели перед мониторами, вводят индивидуальные шкафчики для хранения вещей и металлодетекторы, чтобы исключить использование техники для мошенничества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины
Новости
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Рубио после переговоров в Женеве: мы вносим изменения в план для Украины
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте