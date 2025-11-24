Сайты сервисных центров МВД сегодня могут работать со сбоями: что нужно знать
Сегодня, 24 ноября, на официальных сайтах сервисных центров МВД будут проводить плановые технические работы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.
В ведомстве отмечают, что в этот день работа сайтов может быть нестабильной или временно недоступной. Граждан просят учесть это при планировании визитов и предварительной записи.
Сообщение с сайта ГСЦ МВД (скриншот: hsc.gov.ua)
График работы сервисных центров МВД
В ведомстве напоминают, что Главный сервисный центр и региональные сервисные центры МВД работают по такому распорядку:
- начало рабочего дня - в 9:00;
- обеденный перерыв - с 13:00 до 13:45;
- окончание рабочего дня:
- с понедельника по четверг - в 18:00,
- в пятницу - в 16:45;
- выходные - суббота и воскресенье.
График работы территориальных сервисных центров МВД может меняться на период военного положения (актуальная информация - в разделе "Контакты"). Выходные дни - воскресенье и понедельник.
Также сообщают, что в случае необходимости отдельные подразделения могут работать в выходные и праздничные дни по специальному режиму.
Что советуют посетителям
В МВД отмечают, что больше всего посетителей в сервисных центрах традиционно фиксируют во вторник и субботу. Также отмечают, что запись в терминале возможна не позднее чем за час до завершения рабочего дня соответствующего подразделения.
Ранее РБК-Украина писало, что МВД обновило правила работы системы Е-запись, чтобы упростить попадание граждан в сервисные центры. В частности, изменили последовательность регистрации, открытие дат и ввели лимиты на количество записей для физических и юридических лиц. Также объяснили, как работает запись "день в день", как отменяются визиты, в каких случаях могут заблокировать доступ к Е-записи и как система функционирует во время воздушной тревоги.
Напомним, сервисные центры МВД усилили безопасность при сдаче экзаменов по ПДД. Отныне устанавливают пластиковые панели перед мониторами, вводят индивидуальные шкафчики для хранения вещей и металлодетекторы, чтобы исключить использование техники для мошенничества.