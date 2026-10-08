Сайти блокують асистент Muse від Meta: новий додаток для iPad вважають ботом

Розширення можливостей та нові конектори

Розробники пояснюють: популярність асистента зумовлена можливістю підключати власні акаунти для автоматизації щоденних завдань.

Сервіс допомагає стежити за електронною поштою, розкладом зустрічей і сплатою рахунків, а також бронювати столики у ресторанах чи замовляти продукти.

У планшетній версії розробники суттєво розширили список так званих "коннекторів" - сторонніх сервісів, які користувач може авторизувати за власним бажанням.

Серед нових підключених платформ:

робочі інструменти Notion, Asana, Figma та Granola ;

та ; хмарне сховище Dropbox та сервіс відеозв'язку Zoom ;

та сервіс відеозв'язку ; бухгалтерська програма QuickBooks та платформа розробників GitHub ;

та платформа розробників ; графічний редактор Canva та маркетинговий сервіс Klaviyo ;

та маркетинговий сервіс ; спеціальні конектори для рекламних кабінетів Meta.

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Покупки через ШІ та вирішення проблеми блокувань

Окрім робочих сервісів, Meta розширила список ритейл-партнерів. Асистент Muse вміє шукати товари та здійснювати покупки на сайтах Best Buy, Gap, Sephora, Walmart і Wayfair від імені користувача.

З усім тим, під час здійснення автоматичних транзакцій технологія іноді стикається з протидією від самих сайтів. Інтернет-магазини часто сприймають персонального ШІ-агента як шкідливого бота і блокують йому доступ до сторінок.

Для розв'язання цієї проблеми Meta ініціювала розробку єдиного відкритого технологічного стандарту разом із партнерами.

Новий протокол дозволить персональним ШІ-помічникам офіційно ідентифікувати себе перед входом на сайт - це допоможе бізнесу відрізняти корисних автоматизованих агентів від небезпечних спам-ботів.