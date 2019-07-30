На сайте президента зарегистрирована петиция об увольнении Трубы и Вовка

Украинцы требуют уволить скандального директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Соответствующая петиция появилась во вторник, 30 июля, на сайте Офиса президента.

В ней говорится о том, что "общественность удивлена тем, что лидер страны Владимир Зеленский оставил без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК".

"Просим вас уволить директора Государственного бюро расследований Романа Михайловича Трубу и председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вячеславовича Вовка. Приложите все возможные усилия для того, что бы справедливость торжествовала!" - сообщается в петиции.