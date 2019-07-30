На сайті президента зареєстрована петиція про звільнення Труби та Вовка

Українці вимагають звільнити скандального директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу та голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Відповідна петиція з’явилась у вівторок, 30 липня, на сайті Офісу президента.

У ній йдеться про те, що "громадськість здивована тим, що лідер країни Володимир Зеленський залишив поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК".

"Просимо вас звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Михайловича Трубу та голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла В'ячеславовича Вовка. Докладіть всіх можливих зусилль для того, що б справедливість тріумфувала!" - повідомляється в петиції.