ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На сайте президента зарегистрирована петиция об увольнении Трубы и Вовка

Новости » Политика    30.07.2019 - 17:12
На сайте президента зарегистрирована петиция об увольнении Трубы и Вовка
Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

В петиции отмечается, что "общественность удивлена тем, что Зеленский оставил без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК"

Украинцы требуют уволить скандального директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Соответствующая петиция появилась во вторник, 30 июля, на сайте Офиса президента.

В ней говорится о том, что "общественность удивлена тем, что лидер страны Владимир Зеленский оставил без внимания скандал с руководителями ГБР и ОАСК".

"Просим вас уволить директора Государственного бюро расследований Романа Михайловича Трубу и председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вячеславовича Вовка. Приложите все возможные усилия для того, что бы справедливость торжествовала!" - сообщается в петиции.

ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне В Киеве следователь полиции похитил 5 тыс. долларов вещьдоказательств, - ГБР
Новости Украины ВовкРоман ТрубаГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь