ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На сайті президента зареєстрована петиція про звільнення Труби та Вовка

Новини » Політика    30.07.2019 - 17:12
На сайті президента зареєстрована петиція про звільнення Труби та Вовка
Фото: Роман Труба (РБК-Україна/Віталій Носач)

У петиції зазначається, що "громадськість здивована тим, що Зеленський залишив поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК"

Українці вимагають звільнити скандального директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу та голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Відповідна петиція з’явилась у вівторок, 30 липня, на сайті Офісу президента.

У ній йдеться про те, що "громадськість здивована тим, що лідер країни Володимир Зеленський залишив поза увагою скандал з керівниками ДБР і ОАСК".

"Просимо вас звільнити директора Державного бюро розслідувань Романа Михайловича Трубу та голову Окружного адміністративного суду міста Києва Павла В'ячеславовича Вовка. Докладіть всіх можливих зусилль для того, що б справедливість тріумфувала!" - повідомляється в петиції.

ДБР проводить обшуки в двох аеропортах і на митниці У Києві слідчий поліції викрав 5 тис. доларів речових доказів, - ДБР
Новини України ВовкРоман ТрубаДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся