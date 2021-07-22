На сайте Олимпиады-2020 Крым отделили от Украины. МИД разбирается

В разделе "расписание и результаты" на сайте Олимпиады размещена карта со странами, где болельщикам предлагают поддержать свою сборную "аплодисментами". На карте можно заметить, что Украина и Крым разделены границей.

"МИД поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации", - сказал Николенко.

Сейчас карта с Украиной на сайте Олимпиады выглядит так:

В феврале Япония по случаю Дня крымского сопротивления российской оккупации заявила, что никогда не признает, что Крым принадлежит России.