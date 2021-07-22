На сайті Олімпіади-2020 Крим відділили від України. МЗС розбирається

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Токіо на мапі з країнами Україну межею відділили від окупованого Росією Криму. Міністерство закордонних справ України вже знає про цю проблему та розбирається з нею.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар українського МЗС Олег Ніколенко.
У розділі "розклад і результати" на сайті Олімпіади розміщено карту з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками". На карті можна помітити, що Україна та Крим розділені межею.
"МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації", - сказав Ніколенко.
Наразі карта з Україною на сайті Олімпіади виглядає так:
У лютому Японія з нагоди Дня кримського спротиву російській окупації заявила, що ніколи не визнає, що Крим належить Росії.
Нагадаємо, у п'ятницю, 23 липня, відбудеться офіційне відкриття Олімпіади в Токіо. РБК-Україна розповідало, де і коли можна подивитися змагання.
Крім того, днями стало відомо, хто понесе прапор України на відкритті Олімпіади в Токіо.
Додамо, в матеріалі РБК-Україна ви можете прочитати про те, як українські спортсмени виступали на попередніх Олімпіадах.