На сайті Олімпіади-2020 Крим відділили від України. МЗС розбирається

У розділі "розклад і результати" на сайті Олімпіади розміщено карту з країнами, де уболівальникам пропонують підтримати свою збірну "оплесками". На карті можна помітити, що Україна та Крим розділені межею.

"МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації", - сказав Ніколенко.

Наразі карта з Україною на сайті Олімпіади виглядає так:

У лютому Японія з нагоди Дня кримського спротиву російській окупації заявила, що ніколи не визнає, що Крим належить Росії.