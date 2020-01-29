На сайте Минздрава появился закон об усилении контроля за качеством лекарств

На сайте Министерства здравоохранения появился законопроект об усилении контроля за качеством лекарств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте министерства.

Так, ведомство предлагает общественное обсуждение законопроекта. Документом предусматривается внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Ожидается, что его принятие создаст условия, гарантирующие поступление на украинский рынок только качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств, произведенных в соответствии с требованиями стандартов.

"Он предусматривает повышение размеров штрафов, в частности за отпуск некачественных лекарственных средств, продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях, несоблюдение условий хранения лекарственных средств. Законопроект гармонизирует украинскую нормативно-правовую базу в сфере обращения лекарственных средств с международным и европейским законодательством", - указано в сообщении Минздрава.

Проект закона также предусматривает ужесточение санкций, предусмотренных в статьях 424, 167, 1681, 18810 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за:

отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям государственных стандартов;

продажу лекарственных средств без рецепта врача в запрещенных законодательством случаях;

несоблюдение условий хранения лекарственных средств;

невыполнение законных требований должностных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных средств.

Напомним, в ноябре 2019 года Верховная рада во втором чтении приняла законопроект 1152-1, который усиливает ответственность за фальсификацию лекарств. Соответствующее решение поддержали 363 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине запустят пилотный мониторинг оборота лекарств. В рамках проекта предполагается координация деятельности соответствующих центральных органов исполнительной власти, а также устанавливается порядок привлечения связанных с оборотом лекарств субъектов мониторингу оборота лекарств.