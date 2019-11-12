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Рада ужесточила ответственность за подделку лекарств

Новости » Политика     12.11.2019 - 17:01
Рада ужесточила ответственность за подделку лекарств
Иллюстративное фото (УНИАН)

Подделка лекарств будет наказываться лишением свободы до 8 лет

Верховная рада Украина во втором чтении приняла законопроект 1152-1, который ужесточает ответственность за фальсификацию лекарств. Соответствующее решение поддержали 363 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Закон предлагает наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, хранение или сбыт заведомо фальсифицированных лекарств.

Те же действия, совершенные повторно или по сговору группой лиц, или служебным лицом, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью масштабного распространения (через интернет) или в крупных размерах - от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.

Эти же действия, если они повлекли смерть или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине запустят пилотный мониторинг оборота лекарств. В рамках этого проекта предусматривается координация деятельности соответствующих центральных органов исполнительной власти, а также устанавливается порядок привлечения связанных с оборотом лекарств субъектов к мониторингу оборота лекарств.

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