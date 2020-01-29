На сайті МОЗ з'явився закон про посилення контролю за якістю ліків

На сайті Міністерства охорони здоров'я з'явився законопроект щодо посилення контролю за якістю ліків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті міністерства.

Так, відомство пропонує громадське обговорення законопроекту. Документом передбачається внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Очікується, що його прийняття створить умови, які гарантуватимуть надходження на український ринок лише якісних, ефективних та безпечних лікарських засобів, вироблених відповідно до вимог стандартів.

"Він передбачає підвищення розмірів штрафів, зокрема за відпуск неякісних лікарських засобів, продаж лікарських засобів без рецепта лікаря у заборонених законодавством випадках, недотримання умов зберігання лікарських засобів. Законопроект гармонізує українську нормативно-правову базу у сфері обігу лікарських засобів із міжнародним та європейським законодавством", - вказано у повідомленні МОЗ.

Проект закону також передбачає посилення санкцій, що передбачені у статтях 424, 167, 1681, 18810 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за:

відпуск неякісних лікарських засобів, які не відповідають вимогам державних стандартів;

продаж лікарських засобів без рецепта лікаря у заборонених законодавством випадках;

недотримання умов зберігання лікарських засобів;

невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року Верховна рада у другому читанні прийняла законопроект 1152-1, який посилює відповідальність за фальсифікацію ліків. Відповідне рішення підтримали 363 нардепа.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні запустять пілотний моніторинг обороту ліків. У рамках проекту передбачається координація діяльності відповідних центральних органів виконавчої влади, а також встановлюється порядок залучення пов'язаних з обігом ліків суб'єктів до моніторингу обороту ліків.