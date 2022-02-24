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Сайт Кабмина взломали. Сейчас он не работает

Автор: Дмитрий Левицкий

Сайт Кабинета Министров Украины в ночь на 24 февраля атаковали хакеры. На правительственном портале разместили баннер со ссылкой на сайт, на котором, вероятно, размещено вредоносное программное обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сначала на сайте Кабмина появился баннер, похожий на тот, который размещали на правительственных сайтах во время кибератаки 14 января. Однако на баннере хакеры разместили вероятно "вирусную" ссылку, чтобы пользователи, которые на нее нажмут, "инфицировали" свои устройства.

Пока сайт Кабмина не работает. Вероятно, его отключили администраторы, чтобы предотвратить распространение вредоносного программного обеспечения.

В настоящее время также наблюдаются проблемы в работе сайтов Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

Напомним, вечером 23 февраля на Украине снова началась массированная DDoS-атака. Под ударом оказались ряд правительственных сайтов, а также банки.

В Госспецсвязи заявляли, что сейчас трафик переводится на другого провайдера, поэтому часть ресурсов начали восстанавливать работу.

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Кабинет Министров УкраиныКибератака