Сайт Кабміну зламали. Наразі він не працює

Спочатку на сайті Кабміну з'явився банер, схожий на той, який розміщували на урядових сайтах під час кібератаки 14 січня. Однак на банері хакери розмістили ймовірно "вірусне" посилання, щоб користувачі, які на нього натиснуть, "інфікували" свої пристрої.

Наразі сайт Кабміну не працює. Ймовірно, його вимкнули адміністратори, щоб запобігти поширенню шкідливого програмного забезпечення.

Наразі також спостерігаються проблеми у роботі сайтів Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.