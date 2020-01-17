ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России отреагировали на новые условия Украины для выборов на Донбассе

Новости » Политика     17.01.2020 - 10:34
В России отреагировали на новые условия Украины для выборов на Донбассе
Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

Сергей Лавров заявил, что решения нормандского саммита не должны оставаться на бумаге

Решения нормандского саммита в Париже не должны оставаться на бумаге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

По его словам, принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер.

"Рассчитываем, что принятые в декабре в Париже решения позволят продвигаться по пути выполнения минского комплекса мер. Но, конечно, эти решения не должны оставаться на бумаге, как было при режиме Порошенко", - заявил он.

Напомним, Украина на переговорах в Минске выдвинула новое условие для выборов на Донбассе, которое заключается в возвращении переселенцев и их участия в голосовании. Украинская сторона подчеркнула, что выборы можно проводить только тогда, когда границы Украины будут полностью под ее контролем или контролем международных наблюдателей.

До этого бывший временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что Украина может договориться с РФ о выводе российских войск из Донбасса и передаче границы под контроль международных сил в течение одного-двух лет.

Отметим, Украина, Россия, Франция и Германия проводили нормандскую встречу, в конце которой сформировали коммюнике.

Путин назначил Медведева на специально созданную должность РФ пожаловалась в Совет Европы из-за закона о рекламе на украинском языке
Новости Украины Российская ФедерацияЛавровНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь