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В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ по Донбассу

Новости » Общество     16.01.2020 - 17:28
В ОБСЕ назвали дату следующей встречи ТКГ по Донбассу
Фото: встреча традиционно проходит в "Президент Отеле" (twitter.com/BelarusMID)

Встреча состоится 29 января в Минске

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе состоится в конце января в Минске. Об этом заявила новый спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, сообщают российские СМИ.

По ее словам, следующая встреча состоится 29 января.

Отмечается, что Грау впервые приняла участие в заседание ТКГ. Ранее должность спецпредставителя ОБСЕ в контактной группе занимал Мартин Сайдик.

Напомним, 16 января в Минске состоялось первое заседание ТКГ в 2020 году. Представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина и ОРДЛО на первом заседании подтвердили свою приверженность режиму прекращения огня на Донбассе.

Также РБК-Украина писало, что вчера президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого рассказал о формировании очередных списков на обмен пленными. Он также заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведение сил и средств.

В Минске началась первая в 2020 встреча подгрупп ТКГ по Донбассу ОБСЕ зафиксировала уменьшение нарушений режима "тишины" на Донбассе
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