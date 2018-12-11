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Савченко заявила о прекращении голодовки

Новости » Происшествия    11.12.2018 - 16:38
Савченко заявила о прекращении голодовки
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Савченко прекращает сухую голодовку с 13 декабря

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, заявила, что с 13 декабря прекращает сухую голодовку. Об этом она сказала сегодня, 11 декабря, в Шевченковском районном суде Киева, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Савченко, ее голодовка продлится завтра, 12 декабря, седьмой день и после этого она намерена ее прекратить.

"Я сказала, что сухая голодовка будет продолжаться, пока не решится вопрос с подачей декларации. Я хочу сказать, что не следствие, а банк пошел навстречу и сделал все возможное, чтобы приехать ко мне в тюрьму, поскольку меня не хотят вывезти в отделение банка. Поэтому, моя сухая голодовка продолжается завтра крайний день. Я подарю им еще один день жизни, чтобы было больше, чем в России. Я покажу, что в Украине я могу еще больше. Поэтому завтра, крайний седьмой день сухой голодовки. На восьмой день я начинаю пить и возвращаться к жизни", - заявила она.

 

 

Опубликовано Надежда Савченко Вторник, 11 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко объявила сухую голодовку 5 декабря текущего года. Нардеп жаловалась на действия следователей и заявляла, что будет голодать пока ее не отвезут в банк, чтобы она могла восстановить электронный ключ, подать декларацию в НАПК, открыть партийные счета, чтобы иметь возможность баллотироваться в президенты Украины в 2019 году.

Как писало РБК-Украина, суд Киева оставил под арестом Савченко до 23 декабря.

Отметим, по словам генпрокурора Юрия Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

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