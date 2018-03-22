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Интервью

Савченко предлагала военным совершить теракты против руководства Украины, - ГПУ

НовостиПолитика    22.03.2018 - 09:47
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

По версии следствия, Савченко предлагала нескольким офицерам совершить теракты

Нардеп Надежда Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины совершить теракты против руководства страны. Об этом на заседании регламентного комитета Рады, который рассматривает вопрос снятия неприкосновенности с Савченко, заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам Луценко, на протяжении лета-осени 2017 года руководитель "Офицерского корпуса" и Савченко подбирали исполнителей террористического акта.

"Лично Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом она обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО", - отметил он.

По его словам, несколько офицеров получили от Савченко предложение совершить теракты для ликвидации высшего руководства Украины.

Напомним, ранее Луценко заявил, что Россия предоставила оружие для терактов против руководства Украины.

"У нас есть доказательства участия России, как врага украинского государства, в передаче оружия лицам, которые готовились к совершению террористического акта против высшего руководства государства и мирного населения столицы с целью свержения конституционного строя", - заявил генпрокурор.

В Раде сегодня покажут записи по делу Савченко, - Луценко
Теги: Юрий Луценко, Надежда Савченко, Теракт
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