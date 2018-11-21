ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Апелляционный суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

Новости » Политика    21.11.2018 - 10:59
Апелляционный суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа

Апелляционный суд Киева оставил под арестом народного депутата Украины Надежду Савченко до 23 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Как отмечается, Киевский апелляционный суд таким решением не удовлетворил ходатайство адвокатов Савченко.

Напомним, 25 октября Шевченковский районный суд Киева продолжил арест нардепа Надежды Савченко еще на два месяца.

22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности.

В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

Кроме того, Луценко заявлял, что Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

 

Платежная система TYME оспорила в суде решение НБУ об аннулировании лицензии В деле о нападении на Найема на завтра назначено подготовительное заседание по 3 обвиняемым
Новости Украины Надежда СавченкоСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь