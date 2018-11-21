Апелляционный суд оставил Савченко под арестом до 23 декабря

Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Суд не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа

Апелляционный суд Киева оставил под арестом народного депутата Украины Надежду Савченко до 23 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Как отмечается, Киевский апелляционный суд таким решением не удовлетворил ходатайство адвокатов Савченко.

Напомним, 25 октября Шевченковский районный суд Киева продолжил арест нардепа Надежды Савченко еще на два месяца.

22 марта текущего года Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности.

В тот же день Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.

Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, Савченко предлагала офицерам Вооруженных сил Украины осуществить теракты против руководства страны.

Кроме того, Луценко заявлял, что Савченко планировала совершить террористический акт в зале украинского парламента, "уничтожив гранатами две ложи, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".