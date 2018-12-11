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Савченко заявила про припинення голодування

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 16:38
Савченко заявила про припинення голодування
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко припиняє сухе голодування з 13 грудня

Нардеп Надія Савченко, підозрювана у підготовці терактів у Києві, заявила, що з 13 грудня припиняє сухе голодування. Про це вона сказала сьогодні, 11 грудня, в Шевченківському районному суді Києва, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Савченко, її голодування триватиме завтра, 12 грудня, сьомий день і після цього вона має намір його припинити.

"Я сказала, що сухе голодування буде тривати, доки не вирішиться питання з поданням декларації. Я хочу сказати, що не слідство, а банк пішов назустріч і зробив все можливе, щоб приїхати до мене у в'язницю, оскільки мене не хочуть вивезти в відділення банку. Тому, моє сухе голодування триває завтра крайній день. Я подарую їм ще один день свого життя, щоб було більше, ніж в Росії. Я покажу, що в Україні я можу ще більше. Тому завтра, сьомий крайній день сухого голодування. На восьмий день я починаю пити і повертатися до життя", - заявила вона.

 

 

Опубліковано Надія Савченко Вівторок, 11 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Савченко оголосила сухе голодування 5 грудня поточного року. Нардеп скаржилася на дії слідчих і завляла, що голодуватиме доки її не відвезуть в банк, щоб вона могла поновити електронний ключ, подати декларацію до НАЗК, відкрити партійні рахунки, щоб мати змогу балатуватися в президенти України у 2019 році.

Як писало РБК-Україна, суд Києва залишив під арештом Савченко до 23 грудня. 

Зазначимо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, Савченко пропонувала офіцерам Збройних сил України здійснити теракти проти керівництва країни. 

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