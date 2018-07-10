Савченко заявила отвод новой судье, которая рассматривала отвод предыдущей

Адвокаты Савченко покинули заседание Шевченковского районного суда

Надежда Савченко заявила отвод судье, которая рассматривала отвод предыдущей судьи в Шевченковском районном суде Киева. Об этом Надежда Савченко заявила в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я заявляю отвод и вам, в связи с тем, что вы начали заседание без моих адвокатов", - сообщила Савченко.

Адвокаты Савченко покинули заседание Шевченковского районного суда на рассмотрении заявления о судье Мелешак.

Вера Савченко заявила в зале суда, что у адвокатов другие заседания, поэтому они покинули зал.

Фото: суд над Савченко (РБК-Украина)

Напомним, 22 июня суд оставил Савченко под стражей, таким образом, отклонив ходатайство защиты о поручительстве в отношении подозреваемой.

22 марта 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности, после чего она была задержана СБУ. По версии следствия, Савченко планировала покушения на высших руководителей Украины, в частности, президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.