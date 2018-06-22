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Суд оставил Савченко под стражей

НовостиПолитика    22.06.2018 - 19:57
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Ходатайство адвоката Савченко о взятии на поруки не удовлетворили

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты о поручительстве в отношении Надежды Савченко. Об этом в зале суда заявил судья Павел Слободянюк, передает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Савченко о взятии на поруки отказать. Провести исследование фактов насильственных действий во время содержания под стражей. Судебное заседание объявлено завершенным", - сказал судья.

Напомним, в марте Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Сегодня, 22 июня, в суде 26 человек изъявили желание взять Савченко на поруки.

Авдокат Савченко просит изменить меру пресечения на ночной домашний арест САП саботирует рассмотрение в суде дела Мартыненко, - адвокат
Теги публикации: Надежда Савченко, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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