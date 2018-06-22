Суд оставил Савченко под стражей

Ходатайство адвоката Савченко о взятии на поруки не удовлетворили

Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты о поручительстве в отношении Надежды Савченко. Об этом в зале суда заявил судья Павел Слободянюк, передает корреспондент РБК-Украина.



"Суд постановил в удовлетворении ходатайства адвоката Савченко о взятии на поруки отказать. Провести исследование фактов насильственных действий во время содержания под стражей. Судебное заседание объявлено завершенным", - сказал судья.



Напомним, в марте Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемой в подготовке терактов Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Сегодня, 22 июня, в суде 26 человек изъявили желание взять Савченко на поруки.