Савченко заявила відвід новій судді, яка розглядала відвід попередній

Адвокати Савченко покинули засідання Шевченківського районного суду

Надія Савченко заявила відвід судді, яка розглядала відвід попередньої судді у Шевченківському районному суді Києва. Про це Надія Савченко заявила у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я заявляю відвід і вам, у зв'язку з тим, що ви почали засідання без моїх адвокатів", - повідомила Савченко.

Втім адвокати Савченко покинули засідання Шевченківського районного суду на розгляді заяви про суддю Мелешак.

Віра Савченко заявила у залі суду, що адвокати мають інші засідання, тому вони покинули залу.

Фото: суд над Савченко (РБК-Україна)

Нагадаємо, 22 червня суд залишив Савченко під вартою, таким чином, відхиливши клопотання захисту про поручительство щодо підозрюваної.

22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замаху на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.