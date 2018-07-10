Савченко заявила відвід новій судді, яка розглядала відвід попередній

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 14:09
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Адвокати Савченко покинули засідання Шевченківського районного суду

Надія Савченко заявила відвід судді, яка розглядала відвід попередньої судді у Шевченківському районному суді Києва. Про це Надія Савченко заявила у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.  

"Я заявляю відвід і вам, у зв'язку з тим, що ви почали засідання без моїх адвокатів", - повідомила Савченко.

Втім адвокати Савченко покинули засідання Шевченківського районного суду на розгляді заяви про суддю Мелешак.

Віра Савченко заявила у залі суду, що адвокати мають інші засідання, тому вони покинули залу.

Савченко заявила відвід новій судді, яка розглядала відвід попереднійСавченко заявила відвід новій судді, яка розглядала відвід попередній
 

Фото: суд над Савченко (РБК-Україна)

Нагадаємо, 22 червня суд залишив Савченко під вартою, таким чином, відхиливши клопотання захисту про поручительство щодо підозрюваної.

22 березня 2018 року Верховна рада позбавила Савченко депутатської недоторканності, після чого вона була затримана СБУ. За версією слідства, Савченко планувала замаху на вищих керівників України, зокрема, президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова та інших.

Суд почав розгляд справи щодо Савченко Суд сьогодні розгляне продовження арешту Савченко Існує ризик, що суддя не встигне розглянути справу Крисіна до кінця, - прокурор
Теги:  Надія Савченко,  Суд,  Суд над Савченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС