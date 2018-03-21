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Савченко до сих пор не предоставила комитету Рады объяснения по представлению ГПУ

НовостиПолитика    21.03.2018 - 09:47
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Комитет рассмотрит снятие неприкосновенности с Савченко 22 марта

Народный депутат Украины Надежда Савченко до сих пор не предоставила комитету по вопросам регламента и организации работы Верховной рады объяснения по представлению Генеральной прокуратуры. Об этом РБК-Украина рассказала заведующий секретариатом комитета Верховной рады по вопросам регламентной работы Мария Нехоца.

"Должны были рассматривать вопрос сегодня. Однако комитет будет рассматривать представление ГПУ относительно Савченко завтра в 08:30. Время рассмотрения перенесено в связи с тем, что не закончилось время предоставления объяснений", - отметила Нехоца.

По ее словам, согласно закону, Савченко получила пять дней для дачи объяснений комитету по вопросам регламентной работы по представлению ГПУ.

"Сегодня последний день для объяснений народного депутата Савченко. Она их еще не подала", - добавила глава секретариата.

Напомним, ранее было опубликовано представление генпрокурора на арест Савченко. В документе говорится, что нардепа могут привлечь к уголовной ответственности по подозрению в подготовке к  захвату государственной власти и посягательстве на жизнь президента. По версии ГПУ, Савченко планировала совершить государственный переворот путем террористических актов.

 

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Теги: ГПУ, Надежда Савченко, Верховная Рада
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