Савченко до сих пор не предоставила комитету Рады объяснения по представлению ГПУ

Народный депутат Украины Надежда Савченко до сих пор не предоставила комитету по вопросам регламента и организации работы Верховной рады объяснения по представлению Генеральной прокуратуры. Об этом РБК-Украина рассказала заведующий секретариатом комитета Верховной рады по вопросам регламентной работы Мария Нехоца.

"Должны были рассматривать вопрос сегодня. Однако комитет будет рассматривать представление ГПУ относительно Савченко завтра в 08:30. Время рассмотрения перенесено в связи с тем, что не закончилось время предоставления объяснений", - отметила Нехоца.

По ее словам, согласно закону, Савченко получила пять дней для дачи объяснений комитету по вопросам регламентной работы по представлению ГПУ.

"Сегодня последний день для объяснений народного депутата Савченко. Она их еще не подала", - добавила глава секретариата.

Напомним, ранее было опубликовано представление генпрокурора на арест Савченко. В документе говорится, что нардепа могут привлечь к уголовной ответственности по подозрению в подготовке к захвату государственной власти и посягательстве на жизнь президента. По версии ГПУ, Савченко планировала совершить государственный переворот путем террористических актов.