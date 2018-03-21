Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Опубликовано представление Генпрокурора на арест Савченко 

НовостиПолитика    21.03.2018 - 03:53
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Антон Геращенко решенил не голосовать за снятие с Савченко депутатской неприкосновенности

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал фотографии представления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на привлечения к криминальной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Снимки обнародованы на странице Геращенко в Facebook.

"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности", - написал нардеп после прочтения представления на привлечение к криминальной ответственности Савченко.

Антон Геращенко решенил не голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не будет голосовать за ее задержание и арест.

"Считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в псих лечебнице", - отметил нардеп.

 

Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому...

Опубліковано Антоном Геращенком 20 березень 2018 р.

Напомним, Савченко должна пройти медобследование.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
Савченко: передавала СБУ всю информацию, которую могла получить на пользу Украине Савченко заявила, что не будет бежать из Украины
Теги: Надежда Савченко
Переход на летнее время 2018: когда переводить часы украинцам
Могут не пережить ночь: украинцев просят спасти от смерти аистов (фото)
В Киеве пропала несовершеннолетняя девушка (фото)
Британцы восхитились украинкой, которая плавает голышом при минусовой температуре (фото)
On Top