Опубликовано представление Генпрокурора на арест Савченко 

Народный депутат Антон Геращенко опубликовал фотографии представления Генерального прокурора Украины Юрия Луценко на привлечения к криминальной ответственности народного депутата Надежды Савченко. Снимки обнародованы на странице Геращенко в Facebook.

"Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности", - написал нардеп после прочтения представления на привлечение к криминальной ответственности Савченко.

Антон Геращенко решенил не голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не будет голосовать за ее задержание и арест.

"Считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в псих лечебнице", - отметил нардеп.

Надежде Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности. К такому... Опубліковано Антоном Геращенком 20 березень 2018 р.

Напомним, Савченко должна пройти медобследование.