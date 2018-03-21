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Савченко досі не надала комітету Ради пояснення за поданням ГПУ

НовиниПолітика    21.03.2018 - 09:47
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Комітет розгляне зняття недоторканності з Савченко 22 березня

Народний депутат України Надія Савченко досі не надала комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної ради пояснення за поданням Генеральної прокуратури. Про це РБК-Україна розповіла завідувач секретаріатом комітету Верховної ради з питань регламентної роботи Марія Нехоца.

"Мали розглядати питання сьогодні. Однак комітет буде розглядати подання ГПУ щодо Савченко завтра о 08:30. Час розгляду перенесено у зв'язку з тим, що не закінчився час надання пояснень", - зазначила Нехоца.

За її словами, згідно із законом, Савченко отримала п'ять днів для дачі пояснень комітету з питань регламентної роботи за поданням ГПУ.

"Сьогодні останній день для пояснень народного депутата Савченко. Вона їх ще не подала", - додала глава секретаріату.

Нагадаємо, раніше було опубліковано подання генпрокурора на арешт Савченко. У документі говориться, що нардепа можуть притягнути до кримінальної відповідальності за підозрою у підготовці до захоплення державної влади та посяганні на життя президента. За версією ГПУ, Савченко планувала здійснити державний переворот шляхом терористичних актів.

 

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Теги: ГПУ, Надія Савченко, Верховна Рада
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