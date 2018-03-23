Савченко объявила голодовку

Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями

Народный депутат Надежда Савченко в зале Шевченковского районного суда в Киеве заявила, что с сегодняшнего дня, 23 марта, выходит на голодовку, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, выступая в суде, Савченко заявила, что "ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, а дело против нее является политически мотивированным.



"ДНР" и "ЛНР" не являются террористическими организациями, они поддерживают Россию. Это территория, где проживают люди..люди украинские. У меня есть наградное оружие, которое я никогда не применяла. Дело является политически мотивированным. Я была предупреждена, что есть заказ на мою политическую ликвидацию. Заказчиком была Администрация президента. Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня. Оружие вывозилась в целях изучения. Обвинения необоснованные", - сказала Савченко.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева сегодня, 23 марта, начал рассмотрение ходатайства стороны обвинения об избрании в отношении депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, меры пресечения в виде содержания под стражей.