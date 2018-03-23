Суд над Савченко: подробности

Савченко подозревают в подготовке терактов и государственного переворота

Суд над Савченко проходит сегодня, 23 марта, в Шевченковском райсуде Киева. Дело рассматривает судья Евгений Сидоров. В зале суда присутствуют также сестра Савченко Вера и мама.

Детально о деле Надежды Савченко, как задержали нардепа и в чем ее обвиняют – в материале РБК-Украина.

Подробности дела Савченко

О следственных мероприятиях в отношении Надежды Савченко стало известно 12 марта 2018 года, когда СБУ передала в Аппарат Верховной Рады повестку о вызове нардепа на допрос 13 марта. Савченко должны были допросить по делу задержанного главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которому ранее были выдвинуты подозрения в подготовке массовых терактов в центре Киева и незаконном обращении с оружием.

Однако Надежда Савченко не явилась в СБУ в назначенное время из-за отсутствия на территории Украины. В Киев она вернулась только вечером 14 марта. А уже на следующий день Генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение Савченко к уголовной ответственности и арест. Также Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами того, что Савченко "лично планировала, вербовала, давала указания о том, как провести террористический акт в зале Верховной Рады, уничтожив боевыми гранатами две ложи, правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет".

В этот же день Верховная Рада Украины 261 депутатскими голосами исключила Надежду Савченко из Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама нардеп в это время присутствовала в зале и отказалась комментировать озвученные генпрокурором обвинения в подготовке теракта. Савченко также попросила ГПУ допросить ее на полиграфе.

На заседание ВР Савченко пришла с оружием. Она заявила, что имеет право его носить как офицер, и оружие является наградным. Тем не менее, охранники пытались его забрать, а позднее Савченко принудительно вывели из зала заседаний. Нардеп Ирина Луценко в комментарии о произошедшем заявила, что "была определенная ситуация, которая носила признаки угрозы для окружающих".

В ответ на действия Парламента Савченко подала иск в Верховный суд Украины о признании незаконным постановления ВР об исключении ее из Комитета по нацбезопасности. На брифинге 20 марта она сообщила, что хотела создать "абсурдную ситуацию", а не теракт. Савченко заявила: "Моя задача была создавать эту абсурдную ситуацию. Если бы я что-то планировала, я бы это сделала, я хотела, чтобы власть подумала, что они смертны. Это политическая провокация".

Кроме этого, нардеп рассказала, что получала предупреждение об угрозах из Администрации президента о физической ликвидации. Также Савченко отметила, что посещала оккупированные территории несколько раз. В то же время, по ее словам, она передавала СБУ всю информацию, которую могла получить на пользу Украине.

Лишение Савченко депутатской неприкосновенности и предъявление обвинений

22 марта состоялось парламентское слушание, на котором было удовлетворено представление ГПУ о лишении Савченко депутатской неприкосновенности. За соответствующее решение проголосовал 291 депутат. Также Верховная Рада дала разрешение на привлечение ее к уголовной ответственности.

Сразу после снятия с Савченко неприкосновенности генпрокурор Юрий Луценко вручил ей подозрение в подготовке терактов и государственного переворота. Нардепа задержали и доставили в следственный изолятор СБУ.

Позднее стало известно, что дело Савченко будет рассматривать Шевченковский районный суд. Генпрокуратура выдвинет ходатайство об аресте на 2 месяца без возможности внесения залога. Также в ГПУ сообщили, что именно инкриминируют подозреваемой.

"Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд г. Киев. Савченко, в частности, инкриминируется - заговор о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

На ситуацию вокруг дела Савченко отреагировал и Петр Порошенко. В своем комментарии относительно задержания нардепа президент поблагодарил сотрудников СБУ и Генпрокуратуры за предотвращение совершения массовых терактов, а также офицеров ВСУ, которые не поддались провокации и проинформировали правоохранительные органы о готовящихся терактах. Соответствующее заявление появилось на странице президента в Facebook.

Дело Савченко: доказательства следствия

На заседании Верховной Рады 22 марта были обнародованы аудио- и видеодоказательства подготовки терактов Надеждой Савченко, общий объем которых составляет 74 Гб.

На отрывках записи ее разговор с Рубаном и украинскими офицерами во время пребывания на линии разграничения с ДНР относительно перевозки оружия для совершения терактов в Киеве и ликвидации высшего государственного руководства.

Также на заседании регламентного комитета ВР 22 марта Юрий Луценко сообщил о том, что Надежда Савченко предлагала офицерам ВСУ участвовать в совершении террористических актов в столице Украины.

С лета 2017 года подозреваемая совместно с Рубаном подбирали исполнителей терактов. "Лично Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом она обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО", - заявил генпрокурор.

